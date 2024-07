Shannen Doherty, dopo aver lottato per diversi anni contro un tumore, è morta sabato 13 luglio all’età di 53 anni. A gennaio scorso, nel suo podcast ‘Let be clear‘, l’attrice aveva raccontato l’evolversi della malattia: nonostante non avesse alcuna intenzione di arrendersi, spiegò di aver già dato disposizioni per il suo funerale.

Shannen Doherty, le sue ultime volontà

Nel suo podcast l’attrice sottolineò di amare molto la vita e di non aver alcuna intenzione di arrendersi, ma spiegò di aver già dato disposizioni per il suo funerale: “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli, perché sono che accadrà e che me ne sto andando“. L’attrice dichiarò di voler essere cremata e piegò la sua volontà: “Voglio che i miei resti siano mescolati sono quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso“.

“Voglio che il mio funerale sia sincero e anche una festa dell’amore”

Shannen Doherty ha aggiunto di avere delle clausole per il suo funerale: “La lista degli invitati deve essere breve, vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C’è tanta gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia. Non li voglio lì perché le loro ragioni per presentarsi non sono le ragioni migliori. Degli esempi? Sono persone a cui adesso non piaccio davvero, hano le loro ragioni e va bene. Però vorrei coerenza. Io voglio che il mio funerale sia sincero e anche una festa dell’amore. Ovvio che vorrei vivere a lungo, però è bene che si organizzi. Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli. Chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d’amore“.

