Il derby tutto italiano, sull’erba verde del Centrale di Wimbledon, se lo aggiudica Jannik Sinner, che batte il finalista di Wimbledon 2021 e suo connazionale, Matteo Berrettini.

Wimbledon, le parole di Berrettini dopo la sconfitta con Sinner

“Mi sono divertito, mi sentivo fiero di stare giocando contro il numero 1 del mondo, sul Centrale di Wimbledon, con milioni di italiani che ci guardavano”. Sono queste le parole uscite dalla bocca di Berrettini, che nonostante la sconfitta si è dimostrato fiero e orgoglioso della sua prestazione: “Ho giocato un grande match contro il numero 1 al mondo, avuto tante chance. Sono felice di aver potuto pensare solo al match, non agli infortuni o al mio corpo. Sono orgoglioso di me stesso, ma anche triste per il risultato”.

Berrettini ha perso già altre volte contro i numeri uno al mondo, tra cui contro Djokovic nella finale di Wimbledon 2021 e contro Alcaraz lo scorso anno.

Wimbledon, i complimenti di Berrettini a Sinner

Berrettini ha rilasciato delle belle parole nel post gara per Sinner: “Ci siamo fatti i complimenti e gli ho detto che questo Wimbledon deve andare a prenderselo. Penso che abbia sbagliato tre palle in tutto il match e non mi ha dato ossigeno. Mi aspettavo un giocatore solido, lui mi ha sorpreso ma io ho sorpreso anche me stesso per il livello a cui ho giocato. Jannik sta migliorando ogni giorno, il suo talento c’è sempre stato ma la sua capacità di leggere la partita cresce a dismisura. È uno dei motivi per cui è numero 1”.