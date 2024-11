Un format rinnovato per Hellfactor

La puntata di X Factor, intitolata Hellfactor, ha portato una ventata di novità nel format del talent show. Per la prima volta, due concorrenti sono stati costretti ad abbandonare la competizione in un’unica serata, un cambiamento che ha sorpreso sia il pubblico che i partecipanti. La prima manche, nota come ‘la giostra’, ha visto i talenti esibirsi in un susseguirsi di performance, culminando nell’eliminazione immediata del concorrente meno votato. Questo nuovo approccio ha reso la serata ancora più avvincente, con tensione palpabile fino all’ultimo secondo.

Le esibizioni della giostra

Durante la giostra, i concorrenti hanno dato il massimo, presentando brani iconici che hanno messo in risalto le loro abilità vocali. Les Votives, Lowrah e Danielle sono solo alcuni dei nomi che hanno calcato il palco, ognuno con il proprio stile unico. La giuria, composta da nomi noti della musica italiana, ha assistito a performance che hanno spaziato da Harry Styles a Loredana Berté, dimostrando la versatilità dei partecipanti. Tuttavia, alla fine della manche, i The Foolz si sono trovati a dover lasciare la competizione, segnando un momento di grande emozione.

Il ballottaggio e le sfide finali

La serata non si è conclusa con la prima eliminazione. Dopo la giostra, i concorrenti rimasti in gara hanno affrontato una seconda manche, dove le esibizioni si sono intensificate ulteriormente. Artisti come Lorenzo Salvetti e Francamente hanno cercato di conquistare il pubblico con brani di grande impatto. Tuttavia, alla fine della serata, due di loro sono stati costretti a sfidarsi al ballottaggio, un momento che ha generato polemiche e discussioni sui social media. La pressione e l’ansia di dover affrontare il giudizio del pubblico hanno reso questa puntata di X Factor una delle più memorabili della stagione.