Un inizio di carriera straordinario

Zach Edey, il rookie canadese scelto al nono posto nel Draft NBA 2024, sta dimostrando di essere all’altezza delle aspettative. Dopo solo nove partite nella sua carriera NBA, il centro dei Memphis Grizzlies ha già raggiunto un traguardo notevole, segnando 25 punti e catturando 11 rimbalzi in una partita contro i Brooklyn Nets. Nonostante la sconfitta della sua squadra per 106-104, le sue statistiche rappresentano un record personale e un chiaro segnale del suo potenziale.

Le quotazioni per il premio Rookie dell’anno

Attualmente, Edey è il favorito per vincere il premio di Rookie dell’anno, con le sue quotazioni fissate a +380, davanti a Carlton Carrington dei Washington Wizards, scelto con il 14° pick. Solo i due primi scelti del Draft, Alexandre Sarr e Zaccharie Risacher, hanno quote inferiori a 10-1. La sua prestazione di lunedì sera ha catturato l’attenzione di esperti e appassionati, confermando il suo status di promessa del basket.

Un debutto da record e un percorso di crescita

Il debutto di Edey nella NBA non è stato privo di difficoltà: nella partita di apertura contro gli Utah Jazz, è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 14 minuti di gioco a causa di falli. Questo evento ha segnato un nuovo record, rendendolo il primo giocatore a uscire per falli così rapidamente dopo la fusione NBA-ABA. Tuttavia, la sua resilienza e la capacità di apprendere rapidamente sono evidenti nel suo gioco attuale, che mostra un netto miglioramento rispetto all’inizio della stagione.

Un talento forgiato da esperienze significative

Prima di approdare in NBA, Edey ha brillato nel college basketball, dove è stato nominato Naismith College Player of the Year per due anni consecutivi, un traguardo raggiunto solo da pochi. La sua carriera è iniziata all’IMG Academy in Florida, dove ha affinato le sue abilità sotto la guida del suo allenatore AAU, Vidal Massiah. Massiah ha giocato un ruolo cruciale nel suo sviluppo, aiutandolo a pianificare il suo percorso educativo e sportivo. La comunità di basket canadese è orgogliosa dei successi di Edey, che rappresenta un esempio per i giovani atleti.

Il futuro di Zach Edey

Con le sue prestazioni impressionanti, Edey sta rapidamente guadagnando il rispetto e l’ammirazione di esperti e tifosi. La sua lunghezza e abilità difensiva lo rendono un deterrente serio per gli avversari, e molti esperti prevedono che continuerà a sorprendere e a migliorare. La sua storia è solo all’inizio, e il mondo del basket è in attesa di vedere fino a dove potrà arrivare questo giovane talento canadese.