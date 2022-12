Home > Video > Zelensky al Congresso USA: "Le nostre nazioni sono alleate in questa battaglia" Zelensky al Congresso USA: "Le nostre nazioni sono alleate in questa battaglia"

Volodymyr Zelensky parla al Congresso USA, accolto da una lunga standing ovation: "Questa battaglia non può essere congelata o rinviata. Non può essere ignorata, sperando che l’oceano o qualcos’altro ci garantisca protezione. I vostri soldi non sono beneficenza. È un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia, che gestiamo nel modo più responsabile".