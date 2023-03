Zelensky mostra su Telegram il bombardamento russo su Zaporizhia

Zaporizhzia, 22 mar. (askanews) – “In questo momento, un missile russo ha colpito un edificio a più piani a Zaporizhzia. La Russia sta bombardando la città con ferocia bestiale. Le aree residenziali in cui vivono persone comuni e bambini vengono colpite. Lo stato terrorista cerca di distruggere le nostre città, il nostro stato, la nostra gente” con questo video sul suo canale su Telegram il presidente ucraino Zelensky ha denunciato gli attacchi russi chiedendo alla comunità internazionale una maggiore unità e determinazione per sconfiggere la Russia e salvare la popolazione civile in Ucraina.