Una passeggiata si è trasformata in incubo a Teramo: un fulmine ha colpito un 15enne sotto gli occhi del padre, lasciandolo a terra privo di sensi e gravemente ustionato. Ora il ragazzo lotta tra la vita e la morte in ospedale.

Teramo, 15enne colpito da un fulmine sotto gli occhi del padre

Un pomeriggio di forte maltempo si è trasformato in tragedia a Coppo di Crognaleto, in provincia di Teramo.

Un ragazzo di 15 anni, sorpreso da un violento temporale mentre camminava insieme al padre, è stato centrato da un fulmine. L’adolescente è stato soccorso immediatamente: le prime persone giunte sul posto lo hanno trovato incosciente e con gravi ustioni su gran parte del corpo.

Teramo, 15enne colpito da un fulmine: condizioni disperate

Il genitore ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono giunti il 118, i carabinieri e una squadra del Soccorso alpino e speleologico. Le operazioni sono state rese complicate dal maltempo e da una violenta grandinata, che ha ostacolato anche l’atterraggio dell’elisoccorso.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove si trova ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto.