Dramma sul fiume Mincio, si ribalta con la canoa: un uomo è morto

La giornata di Ferragosto si è trasformata in tragedia, un turista di circa 60 anni è morto sul fiume Mincio.

L’uomo stava pagaiando con la canoa quando la stessa si è ribaltata, proprio mentre stava imboccando un canale artificiale. IL turista è stato trascinato via dalle forti correnti ed è affogato. La tragedia si è consumata per l’esattezza a Borghetto di Valeggio, nel Veronese. L’episodio è accaduto sotto gli occhi di alcuni presenti che hanno subito chiamato i soccorsi.

Dramma su fiume Mincio, indagini in corso

Nonostante l’intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, l’uomo è morto per annegamento. Sul posto sono giunti, oltre ai soccorritori del Suem 118, anche i Vigili del Fuoco di Verona e Mantova, con sommozzatori ed elicottero e i Carabinieri, che stanno indagando per capire cosa sia successo esattamente e come mai la canoa si sia ribaltata sul fiume Mincio. Il turista non aveva indosso documenti, quindi al momento non si conosce ancora la sua identità.