Dietro la tragedia familiare, un piano per colpire Trump: i retroscena dell...

Dietro la tragedia familiare, un piano per colpire Trump: i retroscena dell...

Uno studente del Wisconsin coinvolto in un piano contro Donald Trump: l’FBI svela i dettagli dietro l'uccisione dei genitori.

Un crimine scioccante scuote il Wisconsin, dove un giovane studente di 17 anni ha ucciso i propri genitori come parte di un inquietante piano contro il presidente Donald Trump.

Studente 17enne vuole assassinare Trump e uccide i genitori

Secondo quanto emerso dalle indagini dell’FBI, il ragazzo avrebbe pianificato l’omicidio perché voleva i soldi necessari per portare a termine un attacco contro il Presidente, alimentato da una radicalizzazione crescente. Mentre gli investigatori cercano di ricostruire i dettagli del caso, la tragica vicenda solleva interrogativi sul pericolo delle ideologie estremiste e sugli effetti delle influenze online sui giovani.

Il caso, riportato dai media americani, ha visto protagonista Nikita Casap, un ragazzo del Wisconsin, che ha agito nell’ambito di un piano volto all’assassinio dell’ex presidente. Le vittime sono sua madre, Tatiana Casap, di 35 anni, e il suo patrigno, Donald Mayer, di 51, entrambi ritrovati senza vita nella loro abitazione il 28 febbraio.

Studente 17enne vuole assassinare Trump e uccide i genitori: i retroscena del dramma

Un recente mandato di perquisizione, ora reso pubblico, ha rivelato che sul telefono di Nikita Casap, il principale sospettato dell’omicidio dei suoi genitori, erano presenti contenuti legati a un gruppo neonazista noto come ‘Order of Nine Angels’, il cui credo si ispira agli insegnamenti di Adolf Hitler.

Il documento, ottenuto dalle autorità, ha inoltre evidenziato la presenza di scritti estremisti in cui il giovane descriveva minuziosamente i suoi piani per assassinare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

L’omicidio dei genitori sarebbe stato motivato dalla necessità di reperire i fondi e l’indipendenza necessari per realizzare il suo progetto, volto a rovesciare l’attuale governo. Secondo le indagini, il ragazzo aveva acquistato un drone e materiale esplosivo, destinati a un attacco, e aveva anche progettato di fuggire in Ucraina per proseguire con i suoi piani.

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire i dettagli di questo inquietante piano, che coinvolge non solo un tragico duplice omicidio, ma anche un complotto di portata internazionale.