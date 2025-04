Continuano le indagini sull’omicidio di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre del 2021. Il marito della donna, Sebastiano Visentin, è sempre più sotto pressione. Sono spuntata infatti nuove prove.

Omicidio Liliana Resinovich: indagato il marito

Sebastiano Visentin, marito di Liliana Resinovich, è stato iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio della moglie. Lo scorso 8 aprile la Polizia ha effettuato una perquisizione nella casa dell’uomo, durata per ben sette ore, dopo di che a Visentin è stato notificato l’atto relativo all’iscrizione. Per il momento l’uomo risulta l’unico indagato per l’omicidio di Liliana.

Liliana Resinovich, il marito è sotto pressione: nuove prove sconvolgenti

Sul corpo di Liliana Resinovich sono state ritrovate un’impronta e un filo chiaro. La donna infatti è stata ritrovata in due sacchi neri chiusi proprio con un cordino. In casa Visentin sono state sequestrate tutte le lame con le quali l’uomo avrebbe potuto tagliare il filo. Sequestrate anche maglie e guanti che potrebbero aver rilasciato tracce pilifere compatibili a quelle ritrovate sul corpo della donna. Sebastiano Visentin è quindi sempre più sotto pressione. Intanto le indagini proseguono.