2 giugno: Sabella (Italia moderata), 'parole Borghi rasentano eversione'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Italia moderata rimane sconcertata dalle dichiarazioni del senatore Claudio Borghi della Lega, per la mancanza di rispetto istituzionale che ha avuto nei confronti del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica da padre della Patria ha considerato incaute le uscite a ruota libera del parlamentare leghista, per non alimentare ulteriori problemi, noi pensiamo che dette espressioni rasentano l’eversione, per cui suggeriamo al senatore Borghi prima di studiare come è nata l’Unione europea, e successivamente dimettersi, per la mancanza di riguardo che ha avuto nei confronti della più alta carica del Paese". Lo afferma Antonio Sabella, segretario nazionale di Italia moderata.