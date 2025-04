25 aprile: La Russa, 'giornata importante per valori scolpiti in Costituzione e condivisi'

25 aprile: La Russa, 'giornata importante per valori scolpiti in Costitu...

25 aprile: La Russa, 'giornata importante per valori scolpiti in Costitu...

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "Domani ricorre l'80/mo anniversario della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dalla sconfitta del fascismo. È una giornata importante nel solco degli ideali di democrazia, dialogo, comprensione, rispetto reciproco che sono scolpiti nella Costituzione e che sono il cardine della nostra comunità nazionale. Ed è proprio l'adesione alla prima parte della Costituzione, dove i valori in positivo sono non solo ben delineati e scolpiti, ma condivisi senza reticenze, da tutti coloro, nessuno escluso, che siedono in quest'Aula e che io sono convinto sono ormai nel cuore di tutti gli italiani, il miglior modo per ricordare e celebrare una data che vorrei sempre di più data di tutti".

Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della commemorazione dell'80/mo anniversario della Liberazione. "È una celebrazione -ha aggiunto- che guarda all'oggi, a ieri e al futuro".