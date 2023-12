Michele Fresi, 35enne di Arzachena, ha ucciso il padre usando come arma un bastone. Il tutto è successo, intorno all’1:30, all’esterno di un locale ad Arzachena, in Gallura, dove il 35enne stava trascorrendo la serata. Il 35enne è stato arrestato e portato in caserma dai carabinieri di Olbia.

Leggi anche: Brescia, evade dai domiciliari prima che gli venisse applicato il braccialetto elettronico: è accusato di violenza sessuale

L’omicidio

Stando a quanto fin qui ricostruito, Giovanni Fresi, la vittima 58enne e noto orefice del posto, era giunto in viale Costa Smeralda, vicino all’ingresso di un locale, per cercare di calmare il figlio che, forse sotto effetto di stupefacenti, avrebbe dato in escandescenze. L’uomo, giunto sul posto insieme ai carabinieri, ha cercato di tranquillizzare il 35enne che però ha avuto una reazione violenza: ha raccolto da terra un grosso pezzo di legno e lo ha usato per colpire alla testa il padre che è morto sul colpo.

Gli altri feriti e la vittima

Tra i feriti ci sarebbero anche una donna e due militari che sono stati trasportati in ospedale. Michele Fresi, invece, è stato arrestato e portato nella caserma dai carabinieri di Olbia. La vittima, Giovanni Fresi, era un orefice del posto molto conosciuto.

Leggi anche: Incidente a Urbino: chi sono le vittime