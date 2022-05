5G, Suigo (Inwit): Pronti per protocollo intesa con Roma Capitale

Roma, 25 mag. (askanews) – “La trasformazione delle nostre città passa attraverso l’accelerazione della digitalizzazione delle città stesse. Su questo va dato alla giunta di Roma Capitale che, in occasione di una tappa del nostro “tour for5G” proprio per portare informazioni e conoscenze su opportunità e utilizzo del 5G ma anche benefici per aziende e pubbliche amministrazioni, il Sindaco Gualtieri ha manifestato la volontà di superare la situazione di empasse nella Capitale”.

Lo ha dichiarato Michelangelo Suigo, External Relations Director di Inwit, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post condotto dal Direttore Piero Tatafiore.

“Proprio qualche giorno fa abbiamo avuto l’opportunità di leggere una proposta di protocollo d’intesa che si pone l’obiettivo di superare tutte quelle criticità legate all’arrivo di questa tecnologia a Roma. Siamo molto felici di questo perché rappresenta un passo importantissimo non solo per noi, non solo per lo sviluppo della Città ma per tutti i cittadini e non vediamo l’ora di sottoscriverlo” ha concluso Suigo.