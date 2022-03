8 marzo: cardiologo Romeo, 'malattie cuore primo killer nelle donne'

Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) – "Le malattie cardiache sono il principale killer delle donne negli Usa, secondo i dati 2021 dell'American Heart Association. E sono dati in linea con quello che succede in tutto il mondo occidentale". Un fatto che però si è scontrato nel tempo "con l'opinione comune che i problemi cardiaci fossero appannaggio del sesso maschile.

Non è così: sono la principale causa di morte in tutto il mondo, anche nei Paesi in via di sviluppo per le donne". Lo ha spiegato Francesco Romeo, presidente de 'Il Cuore siamo noi – Fondazione italiana cuore e circolazione', introducendo l'incontro "Il cuore delle donne vince anche sulla pandemia", organizzato dall'università Unicamillus insieme a Fnomceo e la Fondazione presieduta da Romeo.

"La pandemia – ha aggiunto Romeo spiegando il titolo dell'incontro – ha rappresentato l'urgenza di questo periodo ma, nelle giornata dedicata ai diritti delle donne, va ricordato che la salute femminile va garantita nel modo più completo possibile ed è necessario recuperare ciò che è stato trascurato nell'emergenza pandemica".

Per questo, ha aggiunto il cardiologo, "la prevenzione cardiologica al femminile deve diventare 'tema da prima serata'. Non è più possibile, oggi non sapere che una più alta percentuale di donne, il 55% rispetto al 43% degli uomini, viene uccisa dalle malattie cardiovascolari, più di tutte le forme di cancro che colpiscono le donne. Tra l'altro, mentre tutte le forme oncologiche che colpiscono il sesso femminile sono fortunatamente in stagnazione, le malattie cardiovascolari sono in netto aumento.

E questo ci dovrebbe inquietare" .