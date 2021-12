A Cinecittà World si accende la magia del Natale

Roma, 9 dic. (askanews) – Fino al 9 Gennaio la magia del Natale colora Cinecittà World. Prende vita il Villaggio di Natale, aperti il Mercato ricco di dolci e regali, la casa e la fabbrica di Babbo Natale, si accende il Percorso delle Luminarie, e arrivano otto nuove attrazioni a tema.

Stefano Cigarini, amministratore delegato del parco: “Per la prima volta nella storia di un parco divertimenti, ci sarà una messa per il 25 dicembre all’interno del Parco”.

La giornata inizia con il Christmas Show alle 11: ballerini e attori di Cinecittà World danno il benvenuto al pubblico con uno spettacolo live sulle note di Jingle Bells e dei più bei canti natalizi. Un crescendo di spettacoli fino a sera, per una giornata piena di festa, che culminano con il Musical Natale a Cinecittà World, nel grande Teatro 1 per festeggiare insieme il periodo più magico dell anno.

Grande novità della stagione Polvere di Stelle – Il Festival delle luminarie: suggestivo percorso di luci natalizie d autore che accompagna i visitatori tra animali fantastici, alberi colorati, decorazioni e effetti luce da gustare dal pomeriggio fino a sera.

Per gli amanti della tradizione imperdibile la visita alla casa fabbrica di Babbo Natale, in cui spedire la letterina ed incontrare Santa Claus in persona. Neve vera e atmosfere da Polo Nord nel Regno del Ghiaccio, unico snow park al coperto d Italia. Gli ospiti potranno divertirsi con quattro attrazioni: Pattiniamo, la tradizionale pista di pattinaggio, Scivolone, multipista per sfidare gli amici in divertenti discese a bordo di gommoni, Kamikice, per precipitare senza freni tra le curve di un vorticoso scivolo ed infine Palle di neve, il playground invernale dove arrampicarsi su morbide montagne bianche e scatenare battaglie di neve tra amici.