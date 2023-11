A Ecomondo premiati i vincitori del primo Bando Conai per Tesi di laurea su economia circolare

A Ecomondo premiati i vincitori del primo Bando Conai per Tesi di laurea su e...

A Ecomondo premiati i vincitori del primo Bando Conai per Tesi di laurea su e...

(Adnkronos) - Sono stati premiati ieri i vincitori della prima edizione del Bando Conai per Tesi di laurea sull’economia circolare. Una premiazione avvenuta in chiusura del Forum della buona comunicazione. Come raccontare la transizione ecologica’ che si è svolto nell’ambito...