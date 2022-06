A Napoli al via ‘Bluexperience, salone mobilità sostenibile

Napoli, 10 giu. (askanews) – A Napoli ha aperto le porte al pubblico ‘Bluexperience – Il salone della Mobilità sostenibile’, il primo grande appuntamento del Centro-Sud Italia interamente dedicato alla mobilità sostenibile e intelligente e che per tre giorni, dal 10 al 12 giugno alla Mostra d’Oltremare, presenterà tutte le novità di un settore in crescita e sempre più richiesto. Un evento nato per realizzare anche al Sud un nuovo focus di carattere nazionale sulla mobilità del futuro.

L’obiettivo è creare un appuntamento annuale permanente durante il quale creare sinergie tra aziende e istituzioni, nuove opportunità di business, sensibilizzare e avvicinare il pubblico all’uso dei nuovi veicoli a zero o ridotte emissioni di CO2, ma anche offrire una maggiore informazione sui vantaggi economici e ambientali che ne derivano.

Bluexperience è anche un’esposizione al pubblico di auto elettriche e ibride, scooter e moto; i veicoli della mobilità leggera e ultimo miglio, come bici elettriche, monopattini, hoverboard, segway, i servizi di sharing mobility, noleggio, sistemi di ricarica e tanto altro ancora.

Milena Mazza, direttore del Salone Bluexperience:”E’ un evento importante soprattutto per il Sud. E’ la prima edizione del salone della mobilità sostenibile. Vogliamo che sia un appuntamento che poi si ripeta ogni anno. Vogliamo, ovviamente, che la mobilità elettrica, a zero emissioni, cresca. Il cambiamento è lungo, ma sicuramente insieme a tutte le sinergie riusciremo a raggiungere gli obiettivi”.

Sono tre i giorni di esposizione. “I settori sono diversi, c’è l’automotive, la mobilità leggera, l’ultimo miglio e l’aftermarket. E’ importante che ci siano i test drive, noi riusciamo a far provare l’emozione della guida elettrica, confortevole e intelligente”.

Main Sponsor della tre giorni è V-ITA Group Spa. Carlo Parente, amministratore delegato V-ITA Group Spa: “Abbiamo scelto di accompagnare Bluexperience perché quando ci è stato proposto dagli organizzatori ci è piaciuta subito l’idea di poter realizzare qui a Napoli il primo salone della mobilità sostenibile. Ci piaceva l’idea di fare in modo che Napoli potesse rappresentare, domani per la mobilità sostenibile, ciò che oggi rappresenta Genova per la nautica o altri esempi del genere”.