Questa mattina, Sonia Bruganelli ha condiviso una lunga diretta su Instagram, durante la quale ha parlato di Ballando con le Stelle, ma non solo: rivela ai fan che sarà ospite nella prossima puntata del Grande Fratello.

Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello

Quando un utente le ha suggerito che sarebbe stata l’opinionista ideale per l’attuale edizione del Grande Fratello, la produttrice inaspettatamente ha replicato:

“Eh infatti lunedì ci vado. No, scherzo! Vado a trovare”.

Non è ancora chiaro in quale ruolo tornerà, ma il suo ritorno potrebbe sicuramente suscitare molte discussioni e curiosità, diventando uno degli argomenti più chiacchierati della puntata. L’appuntamento con il GF è per lunedì 16 dicembre, in prima serata su Canale 5.

Sulla sua esperienza come opinionista al Grande Fratello aveva dichiarato:

“Al Grande Fratello e a L’Isola dei Famosi sono stata un’opinionista volutamente fuori dalle righe e questo lo rifarei altre centomila volte in quel modo. Magari meno grezza”.

Sonia Bruganelli: Angelo Madonia e il concorrente preferito di Ballando con le Stelle

Sonia Bruganelli, oltre a confermare che Angelo Madonia sta bene senza entrare nei dettagli, ha anche rivelato chi sono i suoi concorrenti preferiti di questa edizione di Ballando con le Stelle: