Latuta.com è il sito ideale per trovare abbigliamento personalizzato per il proprio lavoro!

Quanti sono alla ricerca di divise e di abbigliamento da lavoro personalizzato, capace di rispondere alle esigenze di ogni settore professionale e di durare a lungo nel tempo, trovano su Latuta.com tutto il necessario. Dalle uniformi scolastiche ai grembiuli per cuochi e camerieri, i prodotti sono accompagnati da vantaggiosi sconti quantità, a cui vanno ad aggiungersi consulenze su misura e preventivi forniti da un team di esperti.

Sanitario, Chef & Horeca, Edilizia & Industria, Promozionale, Scuole e Università, DPI, Parrucchieri & Wellness e Domestico sono le otto sezioni in cui si articola il negozio digitale. Includono capi d’abbigliamento e accessori dei migliori marchi del settore, come Giblor’s, Isacco, U-Power, Pukka e Rossini, personalizzabili con ricami e serigrafie.

Nell’eventualità di dubbi, domande o necessità di assistenza, è attivo un preparato servizio di customer care, pronto anche a fornire preventivi su misura. All’ottimo rapporto qualità/prezzo che distingue l’intera proposta si uniscono convenienti sconti quantità, attivi anche su taglie e colori assortiti.

Gli articoli sono recapitati in tempi brevi e non esistono quantitativi minimi per gli ordini: è possibile acquistare anche un singolo pezzo. Quella di Latuta è una proposta completa e accessibile facilmente. Non c’è quindi da sorprendersi se ogni anno sono gestiti più di 25.000 ordini.

Per quanto riguarda le opzioni, in pochi istanti online è semplice individuare indumenti dedicati all’ambito edilizio, accuratamente selezionati per offrire massima praticità e comfort durante lo svolgimento di qualunque mansione. In particolare, la sezione annovera prodotti per saldatori, meccanici, operai e carpentieri, abbigliamento termico per affrontare le basse temperature, abbigliamento ad alta visibilità, ma anche calzature e stivali antinfortunistici.

Con un click su “Sanitario” s’incontrano camici dedicati a dentisti, medici e infermieri, pantaloni, casacche e zoccoli sanitari, nonché cuffie chirurgiche, sia in tinta unita che a fantasia, per lavorare al riparo da ogni pericolo e trasmettere fiducia e professionalità ai pazienti.

Spazio anche agli articoli riservati ai professionisti attivi nel settore Chef & Horeca. In questo caso, Latuta propone abbigliamento da cucina, da sala e da bar, come giacche, pantaloni, grembiuli e cappelli e abbigliamento hotelleria, a cui si unisce una ricca selezione di accessori come copricapi, cravatte e papillon.

Ma gli articoli che figurano nel catalogo dell’e-shop non sono ancora terminati. L’impresa italiana, infatti, offre dispositivi di protezione individuale, come cuffie antirumore ed elmetti protettivi, nonché indumenti promozionali, uniformi scolastiche e universitarie, divise per barbieri, estetiste e parrucchieri e capi d’abbigliamento per colf, maggiordomi e addetti alle pulizie. Latuta, del resto, veste dalla testa ai piedi i professionisti di ogni settore da oltre novant’anni.