Abruzzo, incidente in galleria: due morti nello schianto dell'auto contro il ...

Un tremendo schianto in galleria ha spezzato la vita di due persone in Abruzzo: l'auto contro la il muro di cemento

Dramma nella notte a Penne, una piccola cittadina dell’Abruzzo, dove due persone hanno perso la vita a seguito di un tremendo incidente stradale. L’automobile sulla quale si trovavano una ragazza e un uomo è andata a schiantarsi contro un muro di cemento.

Auto contro il muro in galleria: due morti nella notte

Erano da poco passate le ore 2:30 della notte fra ieri e oggi quando, a Penne, un’automobile è andata a schiantarsi contro il muro in cemento della galleria. La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire, ma dalle prime informazioni che arrivano sembra si sia trattato di un incidente autonomo (nessun altro veicolo era coinvolto). Nell’auto interessate erano presenti un uomo di 33 anni e una ragazzina di 10 anni più giovane del conducente.

Auto contro il muro in galleria: i soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 che, però, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita delle due persone coinvolte nello schianto. Sia il 33enne sia la 23enne, infatti, erano deceduti quando i sanitari sono arrivati a fornire loro le cure necessarie. Il tratto interessato è rimasto lungamente chiuso al traffico per permettere tutte le operazioni di soccorso.