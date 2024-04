Incidente in Sardegna, auto contro moto: morto un ragazzo di 18 anni

Sebastiano Pasquarelli è morto nel tragico incidente avvenuto oggi in Sardegna in provincia di Sassari

Lo scontro mortale, in cui ha perso la vita un ragazzo di 18 anni, è avvenuto in via Umberto a Ittiri nel Sassarese.

Incidente in Sardegna, morto 18enne

Come riportato dai quotidiani locali, Sebastiano Pasquarelli si trovava alla guida della sua moto, quando si è schiantato contro una Hyunday Tucson che stava svoltando a sinistra. L’impatto è stato molto violento, tanto da sbalzare il giovane per diversi metri.

Immediato l’intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118, che hanno raggiunto il luogo dell’incidente con due ambulanze. Per il 18enne tuttavia non c’è stato nulla da fare. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio degli inquirenti, che dovranno ora eseguire i consueti rilievi e determinare eventuali responsabilità.

Schianto mortale a Sant’Antioco

Appena poche ore prima si era consumata un’altra tragedia sulle strade sarde. Nella tarda mattinata di oggi una donna di 64 anni si è schiantata con la sua auto contro una camionetta dei Vigili del fuoco, davanti alla laguna di Sant’Antioco nella provincia del Sud Sardegna. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente, ma dai primi accertamenti sembrerebbe che la donna, che si trovava in macchina insieme alla figlia, sia morta sul colpo a seguito del violento scontro.