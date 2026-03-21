Abusi e giustizia: divieti, processi e conferme di condanna in tre casi distinti

Abusi e giustizia: divieti, processi e conferme di condanna in tre casi distinti

Tre vicende giudiziarie collegate dal tema degli abusi: a Reggio Emilia scatta il braccialetto elettronico, a Urbino il processo su chat e perizie, a Bolzano l'appello conferma sei anni

Negli ultimi sviluppi giudiziari emergono tre procedimenti distinti che riguardano accuse di abusi sessuali su minori: un uomo di 60 anni nel Reggiano sottoposto a divieto di avvicinamento e controllo elettronico, un ex sacerdote chiamato a rispondere in udienza preliminare per molestie su una 14enne, e la conferma in appello di una condanna a sei anni per violenza su una sedicenne. Pur trattandosi di fatti diversi, le decisioni dei tribunali mettono in luce la combinazione tra esigenze di protezione della vittima e la necessità di accertare i fatti in aula.

Caso Reggio Emilia: misure restrittive dopo nuovi episodi di contatto

Nel comune di Castelnovo ne’ Monti un uomo di 60 anni è stato raggiunto da un provvedimento che prevede l’obbligo di mantenere una distanza minima dalla persona offesa e dai luoghi da lei frequentati, unitamente all’applicazione di un braccialetto elettronico. La misura si è resa esecutiva dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa e il Tribunale del Riesame di Bologna ha riformato una decisione iniziale del Tribunale di Reggio Emilia. I giudici hanno ritenuto che i recenti tentativi dell’indagato di avvicinare la figlia, usando modalità che includevano approcci alle fermate degli autobus e offerte di denaro, potessero interferire con l’attività probatoria e rappresentare un rischio di reiterazione.

Precedenti e garanzie di tutela

Nel valutare la misura si è tenuto conto di precedenti penali dell’uomo, con condanne per fatti analoghi che riguardavano anche persone vicine alla vittima. Per questo motivo il Tribunale ha imposto il divieto assoluto di avvicinamento e una distanza minima di 500 metri dai luoghi frequentati dalla ragazza, come la scuola e l’abitazione. È prevista inoltre la possibilità che, in caso di rifiuto del dispositivo elettronico da parte dell’indagato, la misura venga aggravata con l’obbligo di dimora nel comune di residenza, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni.

Processo a don Roberto Pellizzari: il ruolo delle chat e la perizia

Al Tribunale di Urbino si è svolta l’udienza preliminare per l’ex sacerdote Roberto Pellizzari, accusato di abusi continuati e aggravati su una ragazza di 14 anni avvenuti, secondo l’accusa, nel 2026 quando la presunta vittima avrebbe vissuto con lui. Il procedimento ha richiesto approfondimenti su conversazioni telefoniche e trascrizioni che la Procura ha delegato a una perizia: la dottoressa Annalisa Balestrieri è stata nominata per esaminare i materiali e avrà 45 giorni per depositare la relazione.

Contrapposizioni in aula

La vicenda ha già visto l’incidente probatorio nel dicembre 2026, durante il quale la ragazza ha raccontato la sua versione dei fatti. La pubblica ministero Maria Moccheggiani ha chiesto il rinvio dell’udienza per consentire l’esame delle trascrizioni. In aula le difese hanno contestato la rilevanza di tali elementi, parlando di «passaparola», mentre l’avvocata della parte offesa ha sottolineato che la richiesta di rinvio a giudizio si basa sulle risultanze dell’inchiesta. La nuova udienza è stata fissata per il 18 giugno prossimo, data in cui il giudice deciderà se archiviare o mandare a processo l’imputato.

Bolzano: appello conferma sei anni per violenza su una sedicenne

In Alto Adige la Corte d’Appello ha confermato la condanna a sei anni per un operatore sociosanitario di 37 anni accusato di aver adescato una sedicenne a una fermata dell’autobus in centro a Bolzano, offrendo di riaccompagnarla a una festa a Trento e poi, secondo l’accusa, drogarla e abusare di lei per un periodo prolungato. Il tribunale ha ritenuto credibile la versione della ragazza e ha valorizzato le immagini trovate nel cellulare dell’imputato, ritenute compatibili con l’incapacità della vittima di opporsi.

Richieste risarcitorie e tenore delle prove

La famiglia della vittima, costituita parte civile, aveva richiesto un risarcimento pari a 100.000 euro. Il giudice d’appello ha confermato la pena richiesta dal pubblico ministero: sei anni di reclusione. Nel motivare la decisione, la Corte ha evidenziato come il materiale probatorio video-fotografico e le circostanze narrate dalla ragazza consentissero di escludere l’ipotesi di un rapporto consenziente, così come sostenuto dall’imputato.

Riflessioni finali: tutela, prova e ruolo delle misure cautelari

Questi tre procedimenti mostrano aspetti diversi del sistema penale: la rapidità con cui una procura può ottenere misure cautelari o strumenti di controllo elettronico per proteggere una vittima, l’importanza di accertamenti tecnici su chat e telefoni per corroborare le dichiarazioni e la rilevanza delle prove digitali in appello. L’azione giudiziaria cerca di bilanciare la garanzia delle vittime e il diritto alla difesa, mentre le misure come il braccialetto elettronico o l’obbligo di distanza vengono adottate per prevenire ulteriori contatti e tutelare l’integrità dell’accertamento processuale.