Acca Larenzia: Paita (Iv), 'sorpresa da silenzio Meloni'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Mi ha sorpreso il fatto che tutti siano intervenuti sulla vicenda di Acca Larentia, tranne una persona: Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, che parla di tutto, di pandori e panettoni, non è riuscita a dire una parola netta di condanna dei gravi fatti che sono avvenuti". Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva a Sky. "Si tratta di apologia del fascismo, non ci sono dubbi. Porrò la questione al ministro Piantedosi, che sarà in audizione oggi in Commissione Segre", annuncia Paita.