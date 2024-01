Acca Larenzia: Rampelli (FdI), 'io lontano da quel gesto ma manifestare è legittimo'

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Noi non facciamo saluti romani, per scelta e non per convenienza, da sempre e non da oggi perché governiamo. Schlein dovrebbe documentarsi. Decidemmo di non mettere piede a quella manifestazione per la sua natura estremista oltre 25 anni fa. Abbiamo un'alt...

Roma, 9 gen (Adnkronos) – "Noi non facciamo saluti romani, per scelta e non per convenienza, da sempre e non da oggi perché governiamo. Schlein dovrebbe documentarsi. Decidemmo di non mettere piede a quella manifestazione per la sua natura estremista oltre 25 anni fa. Abbiamo un'altra idea di "destra". Una decisione tangibile". Lo dice Fabio Rampelli, di FdI, alla 'Stampa' sui fatti di Acca Larenzia.

"Sono il più feroce avversario del nostalgismo e il più deciso modernizzatore del mio mondo. Lo sanno anche i sassi. Per questo non ho nulla da spartire con chi fa saluti romani", spiega il vice presidente della Camera sottolineando: "In democrazia c'è il diritto di manifestare le proprie opinioni anche quando non collimano con il sentimento comune, il limite invalicabile è l'uso della violenza, la coercizione, l'intimidazione e la ricostituzione del PNF. Lì occorre essere inflessibili, non reprimendo le opinioni".