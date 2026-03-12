Accuse di abusi nelle scuole comunali mettono a rischio la corsa per il municipio di Parigi

Nel cuore della campagna elettorale per il municipio di Parigi è esploso uno scandalo che rischia di cambiare l’orientamento dei cittadini a pochi giorni dal voto (March 12, 2026). Un’inchiesta dei media pubblici ha rivelato che contro un dipendente di una scuola dell’infanzia comunale sarebbero state presentate tre denunce per violenze su minorenni, mentre precedenti segnalazioni su comportamenti aggressivi e maltrattamenti non avrebbero portato a misure cautelari decisive. La rivelazione ha riaperto il dibattito su responsabilità amministrativa e sulle procedure interne di gestione delle segnalazioni.

Le accuse e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso, il dipendente incriminato sarebbe stato trasferito da un asilo comunale all’altro dopo denunce per urla e contatti fisici sospetti, invece che sospeso in attesa di accertamenti. La vicenda comprende, oltre alle tre denunce più recenti, altre segnalazioni accumulate negli ultimi mesi: un quadro che solleva interrogativi sulle pratiche di verifica dei precedenti e sulle garanzie offerte alle famiglie. La vicenda è stata portata alla luce da una radio pubblica, che ha ricostruito la catena di eventi e la risposta dell’amministrazione comunale.

Reazioni politiche e passaggi contestati

La leader del centro-destra, Rachida Dati, ha trasformato la questione in un asse centrale della sua campagna sostenendo che consiglieri comunali avessero allertato l’attuale schieramento di governo sul caso già nel 2015, quando Emmanuel Grégoire era vicesindaco con delega al personale comunale. Dati ha accusato l’amministrazione di aver «concesso una seconda chance» a potenziali predatori, mentre Grégoire ha respinto le responsabilità dirette ricordando di aver lasciato la giunta per il Parlamento nel 2026 e di non essere più titolare della materia da quasi due anni. Intanto la sindaca uscente, Anne Hidalgo, ha ammesso il mese scorso che sono stati commessi «errori» nella gestione di alcuni casi, ma ha denunciato l’uso politico della vicenda.

Le misure proposte e le promesse elettorali

La vicenda ha fatto emergere proposte concrete: Rachida Dati ha promesso l’applicazione rigorosa di norme che vietano a un adulto di restare da solo con un bambino nelle strutture scolastiche e l’ampliamento dei controlli sui precedenti per il personale. Anche il programma di Emmanuel Grégoire include impegni simili, con l’aggiunta di controlli più stringenti e protocolli di segnalazione chiari. Sul tavolo ci sono inoltre richieste di maggiore formazione per gli insegnanti, procedure trasparenti per le famiglie e un sistema di sorveglianza amministrativa che renda più difficile il trasferimento di personale con segnalazioni in corso.

Un episodio mostrato in campagna

In febbraio Dati ha portato in un evento pubblico un uomo che ha denunciato l’abuso subito dalla figlia di cinque anni in una struttura comunale, un gesto pensato per scandire il messaggio della sua campagna: sicurezza e rigore nella gestione dei servizi pubblici per l’infanzia. La leader conservatrice ha inoltre promesso di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine locali e di modificare politiche che, a suo avviso, hanno favorito un approccio troppo permissivo nei confronti del personale incriminato.

Impatto elettorale e scenari a breve termine

La scoperta arriva a ridosso del primo turno elettorale previsto per March 15, con eventuale ballottaggio fissato per March 22. Emmanuel Grégoire appare in testa nei sondaggi, ma i margini restano ristretti e la vicenda degli abusi potrebbe polarizzare ulteriormente l’elettorato. Nel comitato del candidato socialista c’è la speranza che lo scontro arrivi troppo vicino alla tornata per modificare le scelte dei cittadini, mentre Dati ha intensificato la mobilitazione con un comizio previsto nella serata precedente al voto per capitalizzare sull’indignazione pubblica.

Possibili conseguenze istituzionali

Oltre all’effetto immediato sul risultato elettorale, la vicenda solleva questioni più ampie sul funzionamento delle istituzioni comunali: trasparenza, responsabilità e l’efficacia delle procedure di tutela dei minori. Se le accuse fossero confermate, l’impatto sulla fiducia pubblica potrebbe richiedere interventi strutturali e verifiche indipendenti, con possibili ripercussioni sulle carriere politiche dei dirigenti coinvolti. In ogni caso, la sicurezza dei bambini nelle strutture pubbliche resta al centro del dibattito e delle proposte presentate dai candidati nelle ultime ore.

Nei giorni finali della campagna, il tema degli abusi nelle scuole comunali di Parigi rimane il fattore imprevedibile che può decidere il corso del voto: una questione che mescola responsabilità amministrativa, sensibilità sociale e strategia politica in egual misura. I cittadini si avviano alle urne con il peso di queste rivelazioni, e le scelte delle prossime settimane definiranno non solo il nuovo sindaco ma anche le priorità di governo per la tutela dei più giovani.