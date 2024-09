Achille Costacurta rivela i suoi pensieri sulla Isola dei Famosi, il suo uso di sostanze e il suo orientamento.

In tempi recenti, Achille Costacurta si è lasciato sedurre dal mondo delle trasmissioni dal vivo su TikTok, divertendosi a interagire con i suoi seguaci più volte. Nel corso dell’ultimo live, il figlio di Billy e Martina Colombari ha discusso della sua orientamento sessuale, della chance di partecipare a L’Isola dei Famosi e infine della sua esperienza con le sostanze stupefacenti. Il giovane Costacurta ha ammesso di aver fatto esperienze variegate in passato, affermando però di essere ora completamente sobrio.

“Non sono sempre stato drogato? No! Ho interrotto quel percorso, mi sottoporrò a dei test. – come riporta Biccy.it – Così dimostrerò che è tutto vero, mi sottoporrò a controlli di vario tipo. Tuttavia, in passato la droga mi ha liberato dal desiderio di conformarmi. Da bambino, era come se fossi meno buono. Poi, le sostanze mi hanno permesso di andare in discoteca e ballare senza pudore. Mi hanno aiutato a superare paure e insicurezze, ma ora che sono giunto a questo punto, ho smesso di utilizzarle. Da piccolo, pensavo che mostrare ciò che avevo fosse la cosa più importante della vita.

Fumo cocaina? No! Niiente affatto. Fumo marijuana? Sto smettendola. Sto terminando anche il consumo di marijuana perché desidero essere completamente attivo. Ho molti progetti, incluso uno con alcuni ragazzi disabili. Prima consumavo molta marijuana, davvero moltissima. Uno dei problemi che ho è il mancare di limiti. Se mi offri caramelle, finisco il pacchetto. Quindi cerco di evitare ciò che mi danneggia, anche se mi piace. Ho provato quasi tutto, tranne l’eroina”.

Costacurta jr: sostanze, Isola e orientamento.

“Creare un account su OF? No, grazie. Ci ricorrerei solo se fossi al verde a 40 anni. Non che abbia qualcosa contro chi è senza un tetto; anzi, molti scelgono volontariamente quel tipo di vita”. Questo è riportato su Biccy.it. Sono un residente locale a Milano, in zona Repubblica, e ho una buona comunicazione parlandone regolarmente. Nonostante sia molto modesto, trovo tempo per sedermi e conversare con loro. Se rimane il cibo a casa, condivido con loro e ascolto le loro storie, che spesso sono piene di interesse.

Vorrei ritirarmi in un’isola deserta. Anzi, potrei persino fare un corso di sopravvivenza e partecipare a “L’Isola dei Famosi”, in modo da mostrare a tutti chi sono veramente. Adesso vedrò su internet… “L’Isola dei Famosi”.

Per quale motivo non vi piacciono le mie sopracciglia? Non è affascinante così VillaBanks? Gay? Non ho mai avuto problemi con questo, al contrario, ho molti amici gay e mi piacciono molto, ma io non lo sono.