Acqua micellare: cos'è e come utilizzarla per una pelle perfetta

L’acqua micellare, soluzione preziosa per detergere, idratare, tonificare ed eliminare trucco e impurità dalla pelle, è entrata di diritto fra i must che compongono la beauty routine quotidiana. Grazie alla guida completa è possibile scoprire tutte le caratteristiche del prodotto, valutando le varie tipologie presenti in commercio. Conoscere da vicino l’acqua micellare ci permette di sapere quali benefici apporta all’epidermide un utilizzo costante, valutare come agisce, come e quando usarla per garantirsi i risultati migliori.

Guida completa all’acqua micellare: scopri i benefici e come utilizzarla

La soluzione più innovativa per struccare, detergere, eliminare le impurità dal viso e dal contorno occhi in un solo gesto, è quella offerta dall’acqua micellare.

Il prodotto, in realtà, esercita quattro azioni distinte e offre un’interessante serie di benefici. In primo luogo deterge la pelle e rimuove il make up, per poi passare a un’intensa azione idratante. Innegabile il potere tonificante del prodotto che, insieme alla detersione, interviene contrastando il rilassamento cutaneo e rendendo i tessuti più elastici.

Soluzione a base acquosa, il prodotto sfrutta le potenzialità delle micelle, le molecole di tensioattivi che si raggruppano modellando piccole sfere in grado di catturare le impurità che si depositano sulla pelle.

L’effetto magnetico che esercitano le micelle consente di detergere ma con estrema delicatezza, regalando alla pelle morbidezza e luminosità senza risciacquo. Per questi motivi l’acqua micellare può essere inserita nella beauty routine della sera, così come in quella del mattino.

Un’acqua micellare per ogni tipologia di pelle

Grazie alle tante soluzioni in commercio è possibile trovare la declinazione adeguata alla tipologia di epidermide, clicca per avere info più specifiche.

Quel che è certo è che trattandosi di una soluzione estremamente versatile, che vanta un interessante ventaglio di proposte, risponde perfettamente alle molteplici esigenze della cute.

Prima di scegliere l’acqua micellare è bene valutare quale tipo di pelle si deve trattare, verificando se normale o mista, grassa o secca.

In caso di pelle secca o normale l’acqua micellare perfetta è quella che contiene vitamine e attivi idratanti quali ad esempio l’acido ialuronico. Per pelli miste e grasse è preferibile considerare un’acqua con presenza di principi attivi quali gluconato di zinco, solfato di rame, carbone vegetale, che regalano un effetto purificante, ideale per regolare la produzione di sebo.

Fra le varie soluzioni proposte dal mercato, non manca l’acqua micellare ad azione lenitiva, per pelli molto sensibili, che si arrossano e infiammano facilmente. La delicatezza di un prodotto lenitivo è ideale anche per detergere le zone più delicate del viso come occhi e labbra.

Nella scelta di un’acqua micellare è bene orientarsi sempre verso prodotti delicati, che favoriscono l’idratazione, senza essere esageratamente oleose, caratteristica che potrebbe incentivare la produzione di sebo, e ungere troppo l’epidermide. L’acqua micellare è perfetta anche per eliminare il trucco waterproof, nella comoda versione bifase come quella in emulsione con olio di Argan, capace di rimuovere fino all’ultima traccia di make up per poi idratare la cute.

Come si usa l’acqua micellare

Il prodotto è di facile utilizzo. È sufficiente versarne una piccola quantità su un dischetto di cotone, per poi passarla con delicatezza sulla pelle del viso, tamponando leggermente e insistendo sulle aree interessate dal make up ma senza strofinare con insistenza.

Il prodotto di ultima generazione strucca, deterge, idrata e regolarizza la produzione di sebo, in un solo gesto. Una volta passato sulla pelle non è necessario sciacquare perché il prodotto funge anche da tonico.

Nel caso non si gradisca la patina che il prodotto lascia sul viso, a trattamento ultimato si può scegliere di eliminarla applicando dell’acqua termale.

La pelle perfettamente detersa, idratata e tonificata dall’acqua micellare, si presenta fresca e pulita, in grado di ricevere i trattamenti di bellezza successivi.