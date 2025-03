Bruno Pizzul ha sempre avuto una grande passione per il calcio, che aveva anche praticato con buoni risultati. Iniziò nelle fila della squadra parrocchiale di Cormons, la Cormonese, per poi passare alla Pro Gorizia, conciliando lo sport con gli studi. Divenuto calciatore professionista e valido centromediano, fu acquistato dal Catania nel 1958. Ha giocato anche per l’Ischia, l’Udinese e la Sassari Torres, ma la sua carriera si interruppe precocemente a causa di un infortunio al ginocchio.