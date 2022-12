La provincia di Frosinone e il mondo delle persone che conoscono il valore immenso dell’umiltà dicono addio a frate Egidio, il religioso vicino alla sua gente e capace di illuminare con ogni suo gesto il cuore delle persone.

Il monaco dell’ordine dei Cappuccini si è spento dopo un lungo servizio in Ciociaria e perfino i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio per la morte di un uomo buono.

Addio a frate Egidio dalla sua gente

Come spiega Ciociaria Oggi l’ordine dei frati Cappuccini, la comunità di Santa Francesca a Veroli, e tanti cittadini dei paesi della Ciociaria, piangono la scomparsa di padre Egidio Loi. In quelle zone e fra quelle comunità fratello Egidio ha prestato il suo servizio pastorale.

In ordine al servizio funebre alle 11 a Centocelle, a Roma, sono previsti i funerali. Per la mattinata di domenica si terrà una messa in suffragio alle ore 11 a Santa Francesca di Veroli, la località e comunità in cui padre Egidio è stato parroco per dieci anni.

“Sorridente, cordiale e disponibile con tutti”

E il ricordo di padre Egidio è stato meravigliosamente dipinto dal quotidiano frusinate: “Un frate sempre sorridente, cordiale, disponibile, vicino alla gente.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari e alla comunità dei frati Cappuccini. Numerosi anche i post di cittadini non solo di Veroli, ma anche di Castelliri, Monte San Giovanni Campano” e non solo.