In provincia di Frosinone sono state rubate le statue più importanti dello storico presepe e i cittadini di Veroli sono indignati per il furto sacrilego che però non ha fermato il Natale della splendida cittadina ciociara alle falde dei Monti Ernici.

A dare menzione del furto è stato un post Facebook del gruppo che si occupa dell’allestimento dello splendido presepe artistico.

Rubate le statue dello storico presepe

Hanno scritto i membri del Nuovo Comitato Presepe artistico verolano: “Vogliamo portarvi a conoscenza del gravissimo evento che ha colpito il Presepe Artistico verolano, il presepe della comunità di Veroli”. E ancora: “Sono state rubate le statue che formano la Natività, l’anima e la vita del presepe!”.

Poi la nota spiega come probabilmante hanno agito i malviventi: “Sono entrati nelle stanze del presepe, si pensa dall’area adiacente la stanza che contiene l’opera”. I membri del comitato hanno allertato le forze dell’ordine: “Le autorità preposte sono state allertate, le denunce faranno il loro lavoro”.

Il Covid che aveva fermato tutto

Ma cosa è successo a Veroli? “Il presepe per via del Covid ha chiuso le porte al pubblico per questi anni passati ed oggi, che possiamo riaprire lo spettacolo che i più piccoli incanta e i più grandi, perché tradizione e cultura del nostro luogo, ha subito questo colpo basso e squallido come chi ha commesso il fatto”.

Poi la chiosa: “Noi dell’attuale comitato (Nuovo Comitato Presepe Artistico Verolano), siamo di aiuto e sostegno alla nuova squadra che entra, perché a questa bassezza reagiamo bel modo migliore: il presepe si farà!”.