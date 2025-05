Un’icona dell’editoria italiana

Nicola Grauso, conosciuto affettuosamente come Nichi, è scomparso all’età di 76 anni, lasciando un’eredità indelebile nel panorama mediatico italiano. Originario di Cagliari, Grauso ha dedicato la sua vita all’innovazione e alla diffusione dell’informazione, diventando uno dei pionieri della storia di internet nel nostro paese.

La sua carriera è iniziata nel 1975 con la fondazione di Radiolina, una delle prime radio private in Italia, che ha segnato l’inizio di un percorso straordinario nel mondo della comunicazione.

Un percorso innovativo nel mondo della televisione

Successivamente, Grauso ha ampliato la sua attività entrando nel settore televisivo con l’emittente Videolina. Questo passaggio ha rappresentato un’importante evoluzione, permettendo a Grauso di esplorare nuovi orizzonti e di raggiungere un pubblico sempre più vasto. La sua visione imprenditoriale lo ha portato a investire anche nel settore dell’informazione cartacea, con l’acquisto del quotidiano L’Unione Sarda, che ha saputo adattarsi ai tempi moderni, diventando uno dei primi giornali al mondo a lanciare una versione online.

Il pioniere di internet in Italia

Negli anni Novanta, Grauso ha compiuto un ulteriore passo avanti, dando vita al primo internet provider globale d’Italia, Video On Line. Questa iniziativa ha rivoluzionato il modo in cui gli italiani accedevano all’informazione e ha contribuito a diffondere la cultura digitale nel paese. Grauso ha sempre creduto nel potere della tecnologia come strumento di democratizzazione dell’informazione, e il suo lavoro ha aperto la strada a molte delle innovazioni che oggi diamo per scontate.

La scomparsa di Nicola Grauso segna la fine di un’era, ma il suo impatto sul mondo dei media e della comunicazione rimarrà indelebile. La sua capacità di anticipare i tempi e di innovare ha ispirato generazioni di professionisti del settore, e il suo lascito continuerà a vivere attraverso le sue opere e le sue intuizioni. In un momento in cui il panorama mediatico è in continua evoluzione, ricordiamo Nichi non solo come un imprenditore, ma come un visionario che ha saputo trasformare le sfide in opportunità.