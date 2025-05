Un legale di grande spessore

Nino Marazzita, avvocato penalista di lungo corso, si è spento oggi all’età di 87 anni, lasciando un segno profondo nella storia della giustizia italiana. La sua carriera è stata costellata da casi di grande rilevanza, in cui ha ricoperto ruoli sia di difensore che di parte civile.

Tra i più noti, spiccano le sue partecipazioni ai processi legati all’omicidio di Pier Paolo Pasolini, al massacro del Circeo e al sequestro e all’uccisione del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Marazzita ha sempre dimostrato una straordinaria capacità di affrontare le sfide più complesse, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione dei colleghi e dei suoi assistiti.

Un uomo di principi e valori

La notizia della sua morte è stata diffusa dal figlio, Giuseppe Marazzita, anch’egli avvocato, che ha condiviso un toccante messaggio su Facebook: “Oggi mio padre ha combattuto con la grinta di sempre l’ultima battaglia, quella che nessuno può vincere.” Questo tributo evidenzia non solo la professionalità di Nino, ma anche la sua umanità e il suo spirito combattivo. Marazzita era conosciuto per la sua intelligenza acuta, la sua ironia e la sua dolcezza, qualità che lo hanno reso un avvocato unico nel suo genere.

Un’eredità indelebile

La scomparsa di Nino Marazzita lascia un grande vuoto nel panorama giuridico italiano. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante per la giustizia e per i diritti dei cittadini. Ha difeso con passione i suoi clienti, affrontando casi che hanno segnato la cronaca italiana. La sua figura rimarrà impressa nella memoria collettiva, non solo per i successi professionali, ma anche per il suo approccio umano e compassionevole nei confronti delle persone che ha assistito. La sua eredità continuerà a vivere attraverso il lavoro di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprendere da lui.