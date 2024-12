Un politico di grande spessore

Paolo Pillitteri, noto per il suo ruolo di sindaco di Milano dal 19, è scomparso all’età di 84 anni. La notizia è stata diffusa dal figlio attraverso i social media, in un momento di profondo dolore per la famiglia e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Pillitteri ha rappresentato una figura di riferimento per il Partito Socialista Italiano, contribuendo a plasmare la politica milanese e nazionale durante gli anni Ottanta e Novanta.

Un’eredità politica significativa

Oltre alla sua carica di sindaco, Pillitteri ha ricoperto anche il ruolo di parlamentare, dimostrando un impegno costante per le questioni sociali e per il benessere dei cittadini. La sua carriera è stata caratterizzata da una forte attenzione ai temi della giustizia sociale e della solidarietà, valori che ha sempre cercato di promuovere nel suo operato politico. La sua scomparsa segna la fine di un’era per il socialismo italiano, che ha visto in lui uno dei suoi esponenti più carismatici.

Un tributo alla sua memoria

Il messaggio del figlio, che ha annunciato la morte del padre, ha toccato il cuore di molti: “Ahimè, devo annunciare a tutti quelli che gli volevano bene, e sono tanti, che mio padre Paolo ha scelto il giorno del suo 84esimo compleanno per salutarci per sempre”. Questo tributo evidenzia non solo il legame affettivo tra padre e figlio, ma anche l’affetto che Pillitteri ha suscitato in una vasta comunità. Milano, città che ha governato con passione e dedizione, oggi si ferma per ricordare un uomo che ha dato molto per il bene della collettività.