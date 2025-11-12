Lutto nel mondo della politica, è morto l'ex senatore Franco Orsi: aveva 59 ...

Lutto nel mondo della politica, è morto a soli 59 anni Franco Orsi, ex senatore e per dieci anni sindaco di Albissola (Savona). Orsi è stato una delle figure più note e rispettate della politica savonese e ligure.

Per dieci anni sindaco di Albissola, dal 2000 al 2005 è stato vicepresidente della Regione nella Giunta Biasotti. A causarne la morte probabilmente un infarto nella sua casa di Sassello nella serata di ieri, martedì 11 novembre 2025. Orsi lascia la moglie, Roberta, i figli, Matteo e Giacomo, e il fratello Roberto, consigliere comunale a Savona.

Cordoglio nel mondo della politica per l’improvvisa scomparsa di Franco Orsi. Laureato in giurisprudenza, nella sua lunga carriera politica, oltre a essere stato vicepresidente della Regione e sindaco, dal 2009 al 2019, di Albissola, Orsi, dal 2008 al 2016 è stato senatore della Repubblica con il Popolo della Libertà. Franco Orsi si è poi trasferito a Sassello, dedicandosi alla natura e all’agricoltura, gestendo l’azienda agricola Pianale e un agriturismo. Era anche presidente del consiglio di amministrazione di Servizi Ambientali e della partecipata Albissola Servizi.

La camera ardente sarà allestita nella Chiesa di Stella Maris ad Albissola Superiore Capo, dove venerdì 14 novembre si terranno i funerali alle ore 15.00.

Cordoglio da parte del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci: “da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio, Orsi ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore.”