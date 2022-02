Addobbi di Carnevale: consigli e i migliori da ordinare

Gli addobbi di Carnevale sono sgargianti e un po’ eccentrici. Ecco alcuni consigli utili su quali scegliere e quali sono i migliori da ordinare.

Il Carnevale è una festa vivace e colorata che si celebra una volta all’anno, nel mese di febbraio o marzo, prima della Quaresima. In attesa del mercoledì delle ceneri e l’inizio del periodo di digiuno di Quaresima, qui di seguito vi proponiamo alcune idee e consigli sugli addobbi di Carnevale e quali sono i migliori da ordinare, per decorare gli ambienti interni ed esterni della casa in modo vivace e originale.

Addobbi di Carnevale

In questa occasione possiamo svestirci temporaneamente dei nostri panni per metterci in quelli di un personaggio fantastico, un supereroe o una maschera tipica della nostra tradizione, come Arlecchino e Colombina. Il Carnevale, però, non riguarda solo le sfilate in maschera e i carri allegorici, ruota anche intorno al cibo e i dolci tipici della nostra tradizione, con tanto di feste e addobbi a tema, i giochi, i balli e gli scherzi che la fanno da padrone.

Per organizzare una bella festa di Carnevale, sia per adulti che per bambini, dobbiamo pensare a come sfamarli e al loro intrattenimento. Una volta scelto il menù e quali dolci tradizionali preparare, dobbiamo pensare a come organizzare gli spazi in casa. Infine, dobbiamo procurarci il necessario per addobbare la tavola e la casa.

Addobbi di Carnevale: consigli

Una festa di successo è organizzata in aree tematiche. C’è lo spazio per il buffet, quello per le bevande e quello per le attività e per i giochi a cui avete pensato per intrattenere gli ospiti. Per decorare questi spazi puntate su mascherine e piume colorate, perline, coriandoli, stelle filanti, ghirlande, ventagli e pom pom di carta.

Inserite le piume colorate nei candelabri al posto delle candele, saranno dei centrotavola simpatici e molto originali. Le mascherine di Carnevale sono versatili. Prendetele colorate, decorate con paillettes o in pizzo e usatele insieme alle stelle filanti srotolate come addobbi da appendere al soffitto, oppure sistematele su dei vassoi su uno strato di perline colorate. A proposito di stelle filanti… piazzatele in punti strategici della stanza insieme a coriandoli e spara coriandoli, in modo che gli ospiti li abbiano sempre a portata di mano.

Addobbi di Carnevale Amazon

Gli addobbi di Carnevale sono sgargianti e un po’ eccentrici, vanno sparsi ovunque. Ecco alcuni consigli utili su quali scegliere e quali sono i migliori da ordinare su Amazon per decorare sia l’interno che l’esterno della casa.

Vi indichiamo di seguito una breve classifica degli addobbi di Carnevale su Amazon. Ricordiamo che al click sulla singola immagine sarà possibile vedere tutte le offerte sul noto ecommerce.

Decorazioni da festa: ghirlande, ventagli e pom pom di carta colorati

Il set che vi proponiamo è ideale per decorare l’ingresso di casa, è importante far sentire i nostri ospiti accolti al loro arrivo. Il set contiene diversi pom pom di carta, ventagli e ghirlande di carte facili da appendere al soffitto, sugli alberi, sotto la veranda e sul tavolo.

Spirali multicolor

Le spirali multicolor da appendere al soffitto sono un gadget divertente e colorato, adatto ad ogni tipo di festa, che renderanno l’ambiente allegro e scenografico. Il set che vi proponiamo noi è realizzato in plastica di ottima qualità. Finita la festa potrete riavvolgere le spirali e riutilizzarle in futuro per altre feste.

Braccialetti luminosi

I braccialetti luminosi sono un accessorio originale per decorare l’ambiente, portano colore e allegria e servono anche per intrattenere gli ospiti, soprattutto i bambini. I connettori inclusi nel set servono per creare scritte, braccialetti e qualsiasi altra cosa suggerisca l’immaginazione. Per far funzionare le bacchette basta piegarle e agitarle e il divertimento sarà assicurato.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.