Addolorata triumfa contro il medico in 'Affari Tuoi': «Realizzerò il mio primo viaggio». La battuta che non persuade Stefano de Martino.

Nell'episodio finale di Affari Tuoi, Addolorata e suo fratello Antonio hanno guadagnato 40.000 euro. Nonostante i primi pacchi aperti contenessero cifre alte, hanno scelto di non rischiare e hanno accettato l'offerta del dottore. Addolorata, conosciuta come la "pacchista" del Molise, è stata molto apprezzata dal pubblico e da Stefano De Martino per il suo spirito vivace. Con il denaro vinto, Addolorata ha dichiarato che realizzerà uno dei suoi sogni: fare il suo primo viaggio in California.

Durante l’episodio finale di Affari Tuoi, Addolorata, nota come la “pacchista” del Molise, ha partecipato con suo fratello Antonio. I due sono riusciti a guadagnare 40.000 euro richiedendoli al dottore, che ha accolto la loro richiesta. Sebbene avessero accumulato solo 5.000 euro da una parte e 75.000 euro dall’altra, hanno scelto di non rischiare e avanzare l’offerta, nonostante il loro pacco contenesse il valore più alto. Addolorata, la madre di Campobasso, è riuscita a guadagnarsi il cuore del pubblico e di Stefano De Martino con il suo spirito vivace, anche se lui non ha compreso completamente uno dei suoi scherzi.

Purtroppo, Addolorata non ha avuto un buon inizio poiché i primi pacchi che ha aperto contenevano 50.000, 100.000 e 200.000 euro, quasi il valore massimo. Tuttavia, Addolorata non si è scoraggiata e ha commentato: “Meglio così, dopo i pacchi rossi arrivano quelli blu”. Stefano De Martino ha ammirato l’entusiasmo di Addolorata, che dopo aver rifiutato l’offerta del dottore di 20.000 euro, ha esclamato: “Rifiuto e continuo. Avanti come una valanga che risale”. De Martino, ridendo, ha risposto: “Dovresti spiegarmi questa metafora della valanga che sale” a cui il pubblico ha riso divertito.

Al termine del suo gioco, Addolorata ha richiesto 40.000 euro al dottore per partire felice e senza rimpianti, richiesta che è stata accettata. La concorrente del Molise ha dichiarato: “Sono estremamente felice, con questi soldi realizzerò uno dei miei sogni: farò il mio primo viaggio. Andrò in California”.