E’ esplosa una polemica che riguarda da vicino una maglietta Adidas della Germania, il noto brand ha deciso di fare una scelta. Andiamo a vedere che cos’è accaduto e cosa ha fatto il marchio.

Adidas, la polemica sulla maglia

La polemica scattata sui social network è nata per via del numero 44 sulla maglia Adidas della Germania per Euro 2024. Il motivo delle critiche è nato dal fatto che il numero 44 e la grafica scelta andrebbe a ricordare troppo le SS.

La risposta di Adidas

Adidas, nella persona di Oliver Brüggen, il portavoce del marchio, ha parlato alla Dpa ed ha così spiegato:

I responsabili del design dei nomi e dei numeri sono la Federcalcio tedesca (DFB) e il suo partner 11teamsports. In Adidas lavorano persone provenienti da circa 100 nazioni. La nostra azienda sostiene la promozione della diversità e dell’inclusione e come azienda ci opponiamo attivamente alla xenofobia, all’antisemitismo, alla violenza e all’odio in qualsiasi sua forma.

Adidas, decisione sulle maglie 44

Oliver Brüggen ha poi confermato la decisione di Adidas sulla maglia 44. Nonostante non ci fosse alcun richiamo da parte del marchio dietro alla grafica e il numero, il brand ha deciso di bloccarla e di fermare anche la possibilità di personalizzazione.