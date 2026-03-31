Adolfo Urso a Washington: il mandato di Meloni e gli impegni sullo spazio

Urso respinge le speculazioni sul rimpasto e ribadisce l'impegno sul mandato mentre avanza accordi industriali e spaziali con gli Stati Uniti

In visita a Washington, il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha risposto alle domande sui rumors di palazzo con un messaggio chiaro: il suo interesse è rivolto all’incarico ricevuto. Adolfo Urso ha ricordato di attenersi al mandato politico conferitogli da Giorgia Meloni e dal Parlamento, evitando di alimentare speculazioni sul possibile rimpasto di governo. Nel corso del soggiorno la delegazione italiana ha in programma incontri su temi strategici quali il spazio, la cooperazione industriale Italia-Stati Uniti, le materie prime critiche e l’intelligenza artificiale, sottolineando l’orizzonte internazionale del suo mandato.

Alla residenza dell’ambasciatore, davanti ai cronisti italiani, Urso ha ribadito la scelta di non discutere questioni interne del paese all’estero, definendola «un buon costume». Questa posizione si intreccia con una narrazione più ampia: l’azione del ministero punta a valorizzare le imprese italiane sui grandi progetti internazionali, con particolare attenzione all’industria spaziale. Il viaggio a Washington serve dunque a consolidare relazioni tecniche e industriali, non a rispondere a voci politiche che riguardano composizioni ministeriali.

Il messaggio politico: mandato e riservatezza

Nel chiarire la propria posizione sul tema del rimpasto, Urso ha messo al centro il concetto di mandato come vincolo d’azione e responsabilità istituzionale. Ha spiegato che impegnarsi nell’esecuzione del mandato significa concentrarsi su obiettivi concreti piuttosto che commentare dinamiche politiche nazionali dall’estero. Con questa scelta di stile il ministro intende proteggere sia il lavoro del governo sia i rapporti diplomatici aperti negli Stati Uniti. In tal senso, il richiamo al rispetto delle procedure parlamentari e alla legittimazione politica ottenuta da Giorgia Meloni e dal Parlamento è elemento centrale del suo ragionamento.

Una norma non scritta: non parlare di Italia all’estero

Urso ha evocato una regola informale ma pratica: evitare di discutere pubblicamente dall’estero le questioni domestiche. Questo approccio, sottolineato come buon costume, serve a preservare il ruolo delle istituzioni e la credibilità delle delegazioni in missione. In questo contesto il ministro preferisce che l’attenzione resti su temi di cooperazione, innovazione e sviluppo industriale, piuttosto che su ipotesi di riassetto politico che possono essere affrontate nelle sedi nazionali.

L’agenda tecnica a Washington

La trasferta statunitense ha un quadro programmatico preciso: incontri con agenzie e aziende sul fronte dello spazio, colloqui sulla cooperazione industriale tra Italia e Stati Uniti e discussioni sulle materie prime critiche e sull’intelligenza artificiale. Urso ha posto l’accento sul ruolo strategico del nostro paese nella programmazione europea, ricordando la partecipazione attiva dell’Italia nelle scelte dell’Agenzia Spaziale Europea dopo la recente conferenza di Brema. L’obiettivo è consolidare partnership e garantire opportunità per le imprese nazionali nell’ambito dei grandi programmi spaziali e tecnologici.

Incontri con la NASA e progetti concreti

Tra gli appuntamenti più rilevanti figura il confronto con l’amministratore della NASA, Jared Isaacman, durante il quale sono emerse prospettive di collaborazione per progetti abitativi lunari. Urso ha annunciato che imprese italiane realizzeranno il primo modulo abitativo per una stazione permanente sulla Luna, progetto che richiede competenze ingegneristiche e materiali avanzati. La partecipazione italiana, secondo il ministro, poggia su un tessuto industriale unico e su distretti tecnologici come quello di Torino, che mettono a disposizione capacità progettuali e produttive importanti per la permanenza umana nello spazio.

Questioni industriali interne e dialogo con le imprese

Parallelamente alle intese internazionali, il ministro ha riferito che a breve si terrà un tavolo con le imprese presso il Mimit per affrontare criticità legate agli incentivi e alla transizione tecnologica. In particolare sono emerse discussioni sui correttivi apportati agli incentivi della Transizione 5.0. Urso ha precisato che preferisce gestire queste tematiche nelle sedi opportune, mantenendo la missione estera focalizzata sulle relazioni e sugli accordi strategici. L’intento dichiarato è bilanciare le esigenze di politica industriale nazionale con le opportunità offerte dalle collaborazioni internazionali.

In chiusura, il quadro che emerge dalla missione di Washington è quello di un ministro che respinge le voci di palazzo e rimette la propria azione al servizio del mandato ricevuto, declinando l’impegno su fronti concreti quali spazio, intelligenza artificiale e materie prime strategiche. Il filo conduttore resta la valorizzazione delle imprese italiane nei progetti globali e la cura delle relazioni bilaterali con partner come la NASA e le industrie statunitensi, mentre le questioni politiche interne vengono riservate alle sedi competenti.