Ministro Urso in USA per spazio, materie prime critiche e cooperazione tecnologica

Il viaggio di Adolfo Urso negli USA punta a rafforzare la cooperazione spaziale e tecnologica e a favorire investimenti, mantenendo il focus sul mandato ricevuto da Giorgia Meloni e dal Parlamento

Il ministro Adolfo Urso, titolare del dicastero per le Imprese e il Made in Italy, si trova a Washington per una missione istituzionale focalizzata su tre fronti principali: spazio, materie prime critiche e tecnologie emergenti. In risposta ai giornalisti riuniti presso la residenza dell’ambasciatore, il ministro ha sottolineato di lavorare in linea con il mandato conferitogli da Giorgia meloni e dal Parlamento, ribadendo la priorità dell’agenda istituzionale rispetto alle speculative notizie politiche.

La trasferta, della durata di due giorni, si svolge tra incontri con rappresentanti delle agenzie statunitensi e interlocuzioni con la comunità imprenditoriale. L’obiettivo dichiarato è consolidare la cooperazione industriale tra Italia e USA nei settori strategici, valorizzando il ruolo delle imprese italiane e creando terreno fertile per nuove partnership che possano sostenere l’export e gli investimenti diretti esteri.

Obiettivi e priorità della missione

La delegazione italiana punta a trasformare i contatti istituzionali in opportunità concrete per l’industria nazionale. Tra le priorità figura il rafforzamento della collaborazione nello spazio, la definizione di strategie condivise per le materie prime critiche e il confronto sulle politiche pubbliche per l’intelligenza artificiale. Questi temi vengono trattati con l’intento di costruire filiere resilienti e attrarre investimenti ad alto valore aggiunto, in coerenza con il mandato ministeriale che guarda alla competitività del Made in Italy e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento.

Incontri istituzionali chiave

Tra gli appuntamenti principali spicca la visita al quartier generale della NASA, dove il ministro celebra il dialogo con l’Amministratore Jared Isaacman alla presenza del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente. Nel corso di questi confronti, la delegazione italiana ha rimarcato lo status dell’ASI come partner strategico e la volontà di approfondire sinergie su programmi spaziali e applicazioni industriali avanzate, definendo il settore come punto nevralgico per lo sviluppo tecnologico e la crescita delle aziende nazionali.

Dialogo alla Casa Bianca e aspetti geopolitici

La missione prevede inoltre colloqui alla Casa Bianca con figure chiave come il Direttore dell’Office of Science and Technology Policy, Michael Kratsios, e il Direttore esecutivo del National Energy Dominance Council, Jarrod Agen. Questi incontri hanno affrontato non solo questioni tecnologiche ma anche il contesto geopolitico: in particolare il possibile impatto della crisi iraniana sui prezzi dell’energia, sugli scambi commerciali e sulle catene del valore, confermando come la dimensione strategica dei temi energetici e delle materie prime sia centrale per la politica industriale italiana.

Confronto con imprese e comunità italiana

Nei momenti pubblici e nei roundtable con investitori, il ministro ha dialogato con la comunità imprenditoriale italiana e con potenziali partner statunitensi interessati a investire in Italia. Il contesto è favorito da una dinamica favorevole dell’export verso gli Stati Uniti, che ha registrato una crescita del +7,2% nel 2026; il fine è trasformare questo slancio in nuove opportunità di investimento diretto estero e in collaborazioni industriali sostenibili nel medio termine.

Collegamenti con la precedente missione e prospettive

Si tratta del secondo viaggio di Urso negli Stati Uniti dopo la missione di giugno 2026, quando incontrò la segretaria al Commercio Gina Raimondo e ottenne impegni per ampliare i rapporti commerciali bilaterali. In quell’occasione fu individuata una rosa di potenziali investitori per il fondo sovrano del Made in Italy, un elemento ribadito oggi come possibile leva per attrarre capitale estero e supportare programmi industriali strategici.

Nel complesso, la visita a Washington conferma la scelta italiana di puntare su politiche industriali aperte alla cooperazione internazionale e a progetti tecnologici condivisi. Pur rispondendo alle domande sulla vita politica interna, il messaggio ufficiale del ministro rimane orientato all’azione: perseguire il mandato assegnato per rendere più competitive le imprese italiane e consolidare rapporti strategici con partner come la NASA e istituzioni americane, con l’obiettivo di tradurre il dialogo politico in risultati concreti per il sistema produttivo nazionale.