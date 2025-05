Il verdetto del tribunale di Roma

Il tribunale monocratico di Roma ha emesso una sentenza storica, condannando Adriano Panzironi a 2 anni e 8 mesi di reclusione per esercizio abusivo della professione medica. La decisione, che ha accolto le richieste della Procura, evidenzia la gravità delle azioni di Panzironi, accusato di fornire consigli dietetici e prescrizioni di integratori senza alcuna abilitazione medica.

La sentenza non ha colpito solo Panzironi, ma anche suo fratello gemello, Roberto, che ha ricevuto una condanna a 1 anno e 4 mesi per concorso nel reato.

Le pratiche pericolose del metodo Life 120

Adriano Panzironi ha guadagnato notorietà grazie al suo metodo “Life 120”, un regime alimentare iperproteico che promuoveva l’assunzione di integratori venduti attraverso canali televisivi e online. Secondo l’accusa, Panzironi ha esercitato abusivamente la professione medica nei confronti di una vasta platea di ascoltatori della trasmissione “Life 120 Channel”, fornendo indicazioni personalizzate su regimi alimentari e prescrivendo integratori da lui stesso commercializzati. Le autorità sanitarie hanno più volte messo in guardia sulla pericolosità di tali pratiche, sottolineando come potessero indurre i consumatori a trascurare cure mediche tradizionali.

Le reazioni delle autorità sanitarie

La sentenza ha visto la partecipazione come parte civile degli ordini provinciali dei medici di Roma, Venezia, Napoli e Milano, oltre all’Ordine dei giornalisti del Lazio. Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, ha espresso soddisfazione per la condanna, sottolineando l’importanza di proteggere la salute pubblica da pratiche non autorizzate e potenzialmente dannose. In precedenza, anche il TAR del Lazio aveva confermato una multa di oltre 264.000 euro inflitta dall’AGCOM, evidenziando come le trasmissioni di Panzironi potessero generare sfiducia nella medicina tradizionale e promuovere stili di vita pericolosi.

Il controverso metodo Life 120

Il metodo Life 120, ideato da Panzironi, si basa su una dieta iperproteica e sull’assunzione di integratori specifici. Il nome del programma deriva dall’obiettivo di raggiungere i 120 anni di vita, un traguardo che Panzironi sostiene sia possibile eliminando zuccheri, cereali e altri alimenti considerati “infiammatori”. Tuttavia, numerose società scientifiche e medici hanno criticato duramente il programma, definendolo privo di basi scientifiche e potenzialmente dannoso per la salute. Le autorità hanno sanzionato più volte le attività collegate a Life 120 per pubblicità ingannevole e messaggi che dissuadono dall’uso della medicina convenzionale.