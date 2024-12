Aereo di linea con 181 persone esce di pista e si schianta in Corea del Sud: 167 morti

Il bilancio, ancora provvisorio, è stato fornito dai vigili del fuoco: tratte in salvo due persone e portate in ospedale

Sono immagini drammatiche quelle che arrivano dalla Corea del Sud dove un aereo di linea della Jeju Air si è schiantato contro un muro in un aeroporto del paese per poi esplodere ed essere avvolto dalle fiamme. Sul velivolo, proveniente da Bangkok, erano presenti 181 persone inclusi sei membri dell’equipaggio ed al momento solo due di essi sarebbero stati tratti in salvo dai rottami del Boeing 737-8AS per essere portati in ospedale. Il bilancio fornito dai vigili del fuoco che a decine

stanno operando sul posto è al momento di 167 vittime.

Aereo con 181 persone a bordo si schianta e prende fuoco: decine di morti

Il bilancio fornito dai soccorritori è al momento ancora provvisorio in quanto si continua a operare tra le lamiere bruciate del velivolo alla ricerca di altre persone che si trovavano a bordo. Inoltre alcuni corpi recuperati devono ancora essere identificati. L’incidente è avvenuto all’aeroporto sudcoreano di Muan: si ipotizza che possa essere la conseguenza di una collisione con uno stormo di uccelli che potrebbe aver causato la rottura del carrello.

Infatti il velivolo ha effettuato l’atterraggio senza di esso uscendo di pista per poi impattare contro un muretto. Quando l’aereo si è scontrato con una barriera, hanno spiegato in un comunicato i vigili del fuoco: “i passeggeri ne sono stati espulsi, lasciando loro poche possibilità di sopravvivenza”. Per questo, inoltre, “l’aereo è stato quasi completamente distrutto e l’identificazione dei defunti si rivela difficile”.

Gli unici due sopravvissuti, si teme infatti che il bilancio complessivo sia di 197 vittime, si trovavano nella parte posteriore dell’aereo: si tratta di una donna e di un assistente di volo 33enne il quale ha confermato che l’aereo avrebbe subito un impatto con gli uccelli. L’incidente è avvenuto alle 9:03 locali: a bordo i passeggeri erano 175 tra i quali due cittadini tailandesi e viaggiava diretto alla città ubicata a 290 km dalla capitale Seul. Il capo dei vigili del fuoco ha dichiarato: “Si sospetta che la causa dell’incidente sia una collisione con uccelli combinata con condizioni meteorologiche sfavorevoli. Ma si attendono i risultati di un’indagine”.

Incidente aereo: i precedenti in Corea del Sud

Secondo il sito specializzato Flightradar l’aereo era entrato in servizio nel 2009: in un video trasmesso dal canale locale Mbc si vede del fumo uscire dai motori e dopo che l’aereo colpisce un ostacolo viene avvolto dalle fiamme. Decine di veicoli di emergenza sono intervenuti lavorando senza sosta intorno alla carcassa dell’aereo, andato completamente a fuoco ad eccezione della coda. In Corea del Sud gli incidente aerei sono rari: si ricorda lo schianto di un Boeing 767 dell’Air China avvenuto su una collina vicino all’aeroporto di Busan-Gimhae che il 15 aprile 2002 ha provocato la morte di 129 persone. Furono 246 i passeggeri e 23 i membri dell’equipaggio morti il 1 settembre del 1983 quando un aereo della Korea Air in viaggio da New York a Seul via Anchorage venne abbattuto sul Mar del Giappone da un caccia sovietico: il velivolo in quel caso era un Boeing 747.