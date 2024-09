Affari tuoi, gelo in studio: Stefano De Martino asfalta il Dottore

Gelo nello studio di Affari tuoi. Stefano De Martino si è scagliato contro il Dottore, usando parole che alcuni fan non hanno apprezzato. Qualcuno, non a caso, ha fatto notare che Amadeus non si sarebbe mai comportato così.

Affari tuoi: Stefano De Martino contro il Dottore

L’ultima puntata di Affari tuoi ha visto come protagonista Vittoria, studentessa di filosofia, accompagnata dalla mamma Barbara. Il percorso della concorrente non è stato troppo fortunato, visto che man mano ha perso tutti i pacchi più sostanziosi. A stupire il pubblico in studio e quello da casa, però, è stato l’atteggiamento di Stefano De Martino con il Dottore.

Cosa ha detto Stefano De Martino al Dottore?

Il conduttore di Affari tuoi ha perso la pazienza quando il Dottore ha chiamato in studio per fare la sua proposta: nessuna offerta in denaro, ma un semplice cambio. Stefano De Martino, infastidito ma sempre con il sorriso sulle labbra, ha esclamato: “Pezzo di fango“. Il pubblico in studio è scoppiato a ridere, ma quello da casa ha avuto qualcosa da ridire.

Affari tuoi: le critiche a Stefano De Martino

I fan di Affari tuoi hanno commentato sui social lo scontro tra Stefano e il suo ‘superiore’. Qualcuno ha apprezzato: “De Martino che appella il Dottore ‘pezzo di fango’ dopo che ha proposto il cambio e in finale ci sono 50€ e 30.000€“. Altri, invece, lo hanno aspramente criticato, tirando in ballo il vecchio presentatore: “Amadeus non aveva mai osato tanto”.