Stefano De Martino scommette sulla certezza rappresentata da Amadeus in 'Affari Tuoi', mentre Lupo e Thanat ci sono ancora tra il pubblico.

La successione di Stefano De Martino alla guida di Affari tuoi, che ha toccato percentuali di ascolto del 25%, non ha deluso rispetto ad Amadeus, almeno per il momento. L’ex coniuge di Belen, inoltre, onora il passato del programma, rendendo omaggio a Amadeus e facendo ricorso a personaggi precedentemente utilizzati da lui. Prima della puntata trasmessa il 4 settembre, De Martino ha pubblicato un filmato sui suoi profili Instagram, nel quale erano presenti Thanat Pagliani e Pierluigi Lupo, i “commentatori” che Amadeus aveva selezionato nelle passate edizioni di Affari tuoi. In questo video, Pagliani, regista tailandese, e Lupo ricordavano agli spettatori di Rai 1 l’imminente appuntamento con Affari tuoi. Dopo la sua partenza, molti ritenevano che non sarebbero più apparsi nel programma. L’anno scorso, Pagliani aveva espresso il suo sogno di partecipare al gioco come competitore, sperando di conquistare il premio di 300mila euro, ma ammettendo che avrebbe probabilmente accettato la prima proposta del Dottore, solo per sentire il pubblico augurargli “buona fortuna”.