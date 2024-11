Affari Tuoi: la nonna Adriana ruba la scena con il suo carisma

La magia di Affari Tuoi

La puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 3 novembre su Rai 1 ha regalato momenti di puro divertimento, grazie alla presenza di Matteo, un concorrente ligure, e della sua nonna, Adriana. La trasmissione, condotta da Stefano De Martino, ha visto la Liguria come protagonista, ma è stata la nonna a rubare la scena con il suo carisma e la sua vivacità.

Un personaggio indimenticabile

Adriana, ex insegnante delle scuole elementari, ha dimostrato di essere una vera forza della natura. Durante la puntata, ha intrattenuto il pubblico con battute e siparietti esilaranti, facendo dimenticare a tutti la sua età. La signora ha rivelato di continuare a dare ripetizioni ai figli dei suoi ex allievi, ma solo a quelli che considera simpatici, altrimenti preferisce non averli intorno. Questo ha fatto ridere non solo il pubblico in studio, ma anche i telespettatori a casa.

Un gioco avvincente

La partita è iniziata con il pacco numero 16, successivamente cambiato con il 17. La presenza di Adriana ha reso il gioco ancora più avvincente, con il pubblico che si è affezionato a lei. La nonna ha ballato e si è cimentata in una piroetta con il nipote, dimostrando che l’età è solo un numero. Tuttavia, la fortuna ha avuto un epilogo amaro: dopo aver rifiutato diverse offerte del dottore, Matteo ha accettato 50.000 euro, scoprendo poi che nel suo pacco c’erano 300.000 euro.

Un momento di grande emozione

Nonostante il finale inaspettato, la puntata è stata un successo, grazie alla chimica tra Matteo e la nonna. La loro interazione ha reso il programma non solo un gioco, ma un momento di pura emozione e divertimento. La signora Adriana ha dimostrato che, anche in un contesto competitivo, l’amore e il supporto familiare possono fare la differenza. La sua personalità ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei telespettatori, rendendo questa puntata di Affari Tuoi memorabile.