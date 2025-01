Un evento atteso: la puntata speciale di Affari tuoi

Ogni anno, l’Epifania porta con sé tradizioni e celebrazioni, e per molti italiani, la puntata speciale di Affari tuoi è un appuntamento imperdibile. Quest’anno, il programma ha visto come protagonista Antonietta dalla Basilicata, che ha tentato di conquistare il ricco montepremi in compagnia della figlia. La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti illustri come Lino Guanciale e Mara Maionchi, rendendo l’evento ancora più memorabile.

Una partita ricca di colpi di scena

La partita di Antonietta, tuttavia, non è iniziata nel migliore dei modi. Con i primi sei tiri, ha perso tre pacchi rossi, rinunciando a somme significative come 10, 30 e 50 mila euro. Nonostante le difficoltà iniziali, la concorrente ha continuato a giocare, dimostrando un coraggio notevole. La tensione è aumentata quando il Dottore ha offerto 20.000 euro per chiudere la partita, un’offerta che avrebbe potuto garantire una vittoria sicura, ma Antonietta ha scelto di rimanere in gioco.

Momenti di amore e poesia

Un momento particolarmente emozionante è stato quando Stefano De Martino ha incoraggiato Thanat a dedicare una poesia a Valentina, una delle pacchiste. L’atto romantico ha sorpreso tutti, culminando in un gesto di grande impatto: Thanat si è inginocchiato e ha dichiarato il suo amore. Questo colpo di scena ha catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando che Affari tuoi non è solo un gioco di fortuna, ma anche un palcoscenico per emozioni autentiche.

Critiche e reazioni del pubblico

Nonostante i momenti di grande emozione, la puntata ha suscitato anche molte critiche. I telespettatori hanno espresso il loro disappunto sui social, lamentando che la partita di Antonietta fosse troppo lunga e noiosa. Alcuni hanno sottolineato che la sua indecisione ha reso il gioco meno avvincente, mentre altri hanno notato come gli sketch e gli ospiti abbiano allungato eccessivamente la durata della trasmissione. La frustrazione del pubblico è stata palpabile, con