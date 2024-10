Il ritorno di Affari tuoi su Rai 1

Oggi, domenica 27 ottobre, il programma Affari tuoi è tornato a intrattenere il pubblico di Rai 1 dopo una pausa dovuta a Ballando con le Stelle. La serata ha visto come protagonista Concettino, un simpatico concorrente proveniente dall’Abruzzo, che ha deciso di giocare insieme alla moglie. La sua avventura è iniziata in modo inaspettato, con un primo pacco che non ha portato alcun guadagno, ma ha subito preso una piega interessante.

Una partita ricca di colpi di scena

Concettino ha iniziato a pescare pacchi rossi, tra cui due di grande valore, rispettivamente da 100mila e 200mila euro. Nonostante l’ottimo inizio, ha rifiutato un’offerta di 20mila euro dal Dottore, decidendo di rischiare ulteriormente. Tuttavia, la fortuna ha iniziato a voltargli le spalle, con l’eliminazione di cifre importanti come 50mila e 75mila euro.

Un momento di comicità e riflessione

In un momento di difficoltà, Concettino ha chiesto aiuto a Lupo, il quale ha regalato al pubblico una battuta esilarante riguardo al lupo marsicano. La gaffe ha scatenato le risate di tutti, incluso il conduttore Stefano De Martino. Nonostante le risate, la partita di Concettino ha continuato a prendere una piega negativa, culminando nella perdita dei 300mila euro.

La scelta finale e l’emozione del concorrente

Alla fine, Concettino si è trovato di fronte a una scelta difficile: un pacco blu da 200 euro e uno da 20mila euro. Dopo aver accettato l’ultima offerta del Dottore, la coppia ha deciso di tentare la sorte con il numero della nascita della loro prima figlia. Purtroppo, il pacco scelto conteneva solo 200 euro, portando a una conclusione amara per il concorrente. Nonostante ciò, Concettino ha mostrato un atteggiamento positivo, commuovendosi per l’esperienza vissuta e promettendo una grigliata con gli amici per festeggiare.