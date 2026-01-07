Home > Economia & Finanza > Agenzia delle Entrate, nel 2025 rimborsi fiscali da record: ecco gli importi

Il 2025 ha segnato un nuovo primato per quanto riguarda i rimborsi fiscali erogati dall'Agenzia delle Entrate.

Il 2025 ha segnato un nuovo primato per quanto riguarda i rimborsi fiscali erogati dall'Agenzia delle Entrate. Ecco la cifra record.

Rimborsi fiscali da record: il 2025 ha infatti segnato un nuovo primato per quanto riguarda i rimborsi fiscali erogati dall’Agenzia delle Entrate.

Si parla infatti di 26,3 miliardi di euro, con un aumento di oltre 2 miliardi rispetto all’anno precedente. Abbiamo quindi una crescita dell’8,5%, risultato storico. Ma non è finita qui, in quanto l’aumento non riguarda solamente gli importi, ma anche il numero dei pagamenti effettuati: le richieste di rimborso chiuse infatti superano già quota 4,1 milioni, ovvero il 5% in più rispetto allo scorso anno. Ma ecco i dettagli.

Agenzia delle Entrate: il numero dei pagamenti effettuati

Come abbiamo visto l’aumento non riguarda solamente gli importi ma anche il numero dei pagamenti già effettuati agli italiani da parte dell’Agenzia delle Entrate supera i 4,1 milioni di euro, rispetto ai 3,9 milioni dell’anno precedente. La maggior parte di questi pagamenti riguarda l’Irpef, ovvero quasi 4 milioni (ovvero il 96% del totale). Gli altri invece sono:

  • Circa 102mila rimborsi Iva;

  • 11.643 rimborsi Ires;

  • 32.608 rimborso relativi ad altre imposte.