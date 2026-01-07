Il 2025 ha segnato un nuovo primato per quanto riguarda i rimborsi fiscali erogati dall’Agenzia delle Entrate. Ecco la cifra record.
Agenzia delle Entrate, nel 2025 rimborsi fiscali da record: ecco gli importi
Si parla infatti di 26,3 miliardi di euro, con un aumento di oltre 2 miliardi rispetto all’anno precedente. Abbiamo quindi una crescita dell’8,5%, risultato storico. Ma non è finita qui, in quanto l’aumento non riguarda solamente gli importi, ma anche il numero dei pagamenti effettuati: le richieste di rimborso chiuse infatti superano già quota 4,1 milioni, ovvero il 5% in più rispetto allo scorso anno. Ma ecco i dettagli.
Agenzia delle Entrate: il numero dei pagamenti effettuati
Come abbiamo visto l’aumento non riguarda solamente gli importi ma anche il numero dei pagamenti già effettuati agli italiani da parte dell’Agenzia delle Entrate supera i 4,1 milioni di euro, rispetto ai 3,9 milioni dell’anno precedente. La maggior parte di questi pagamenti riguarda l’Irpef, ovvero quasi 4 milioni (ovvero il 96% del totale). Gli altri invece sono:
Circa 102mila rimborsi Iva;
11.643 rimborsi Ires;
32.608 rimborso relativi ad altre imposte.