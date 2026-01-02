Pensioni gennaio 2026: aumento provvisorio e modalità di pagamento

Con l’arrivo del nuovo anno, i pensionati italiani si preparano a ricevere il pagamento delle loro pensioni, che verrà accreditato il 3 gennaio per coloro che utilizzano i servizi di Poste Italiane e il 5 gennaio per chi ha un conto bancario. Questo è quanto comunica l’INPS che, in base alle normative vigenti, effettua i pagamenti il primo giorno bancabile di ogni mese.

In seguito al decreto interministeriale del 19 , emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato stabilito un incremento provvisorio delle pensioni del 1,4% per l’anno 2026. Questa misura è stata introdotta per contrastare l’inflazione che ha caratterizzato il 2026, e il conguaglio finale sarà definito solo alla fine dell’anno successivo.

Aumenti previsti per le pensioni

A partire dal 1° gennaio 2026, le pensioni subiranno un aumento provvisorio dell’1,4%. Questo incremento viene applicato in modo differenziato a seconda delle fasce di reddito pensionistico. Per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, l’aumento sarà totale, mentre per importi superiori ci saranno percentuali ridotte.

Dettagli sugli importi minimi e massimi

Il trattamento minimo per i pensionati, che attualmente ammonta a 603,40 euro mensili, verrà innalzato a 611,85 euro mensili nel 2026. Questo aumento rappresenta una risposta all’inflazione e servirà per garantire un migliore potere d’acquisto. Pertanto, le pensioni minime si attesteranno a un totale di circa 7.954 euro all’anno.

Per chi riceve pensioni superiori, le modalità di calcolo dell’incremento varieranno. Ad esempio, le pensioni fino a 2.413,60 euro lordi mensili beneficeranno di un aumento completo, mentre per quelle tra quattro e cinque volte il trattamento minimo l’incremento sarà del 90% dell’1,4%. Per le pensioni oltre questa soglia, si applicherà una rivalutazione del 75%.

Meccanismi di perequazione delle pensioni

La perequazione delle pensioni è un sistema che consente di adeguare annualmente gli importi delle pensioni in base all’andamento dell’inflazione, come rilevato dall’ISTAT. Questo è fondamentale per proteggere il potere d’acquisto dei pensionati, che spesso subiscono l’impatto dell’aumento dei costi della vita. Nel 2026, l’inflazione acquisita è stata del 1,7%, un valore che avrà ripercussioni sulle pensioni del 2026.

Prospettive future e considerazioni

È importante notare che il decreto del 19 stabilisce che non ci saranno conguagli per l’anno 2026, in quanto l’incremento del 0,8% già applicato rimarrà invariato. Questo significa che i pensionati non riceveranno ulteriori rimborsi per l’anno in corso.

Inoltre, per il 2026, è previsto un ulteriore aumento dell’assegno sociale, che salirà a 545 euro mensili. Questo rappresenta un’importante misura di sostegno per i pensionati con redditi più bassi e mira a garantire una vita dignitosa.

È fondamentale che i pensionati siano consapevoli di queste modifiche e delle loro implicazioni per la pianificazione finanziaria futura. L’aumento delle pensioni è un segnale positivo, ma è essenziale che venga mantenuta l’attenzione sui diritti dei pensionati, affinché le loro esigenze siano sempre rispettate.