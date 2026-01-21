Agenzia delle Entrate-Riscossione: è online la domanda per la Rottamazione quinquies. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Entro il 30 aprile 2026 è possibile presentare la domanda online di adesione alla Rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

La richiesta, dunque, deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 di aprile. Al fine di agevolare la proceduta, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile, sul proprio sito, le modalità e il servizio per presentare la domanda. Nella fase di adesione, inoltre, è già possibile individuare i debiti che possono essere “rottamati”, tenendo conto che, la nuova misura agevolativa, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione, ovvero:

Imposte dichiarate ma non versate;

Omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento;

Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalla Prefetture.

Agenzia delle Entrate-Riscossione: come presentare la domanda per la Rottamazione quinquies

Come fare per presentare la domanda per la Rottamazione quinquies? Il contribuente, dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dovrà andare nella sezione chiamata “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)”. A questo punto, nell’aerea riservata il servizio proporrà un elenco di debiti rottamabili, così che il contribuente potrà decidere fra quelli appunto indicati. Per quanto riguarda il pagamento, si potrà decidere se pagare in un’unica soluzione oppure a rate, che non devono però essere inferiori a 100 euro l’una. Oppure si può volendo presentare l’adesione allegando la documentazione di riconoscimento sempre nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” area pubblica, e compilare la domanda inserendo in numeri indentificativi di tutti quei documenti che si vogliono includere nella richiesta, il metodo di pagamento e un indirizzo e-mail dove si vuole ricevere la ricevuta di presentazione della domanda. Il sistema invierà, entro 12 ore, il link per scaricare il prospetto informativo entro 5 giorni.